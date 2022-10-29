Горячая красотка: экс-возлюбленная Павла Табакова не постеснялась показать себя без одежды

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей избранницы артиста Павла Табакова – Софьи Синицыной – оказалась фотография знаменитости перед походом в душ.
Актриса позировала в ванной комнате без одежды. Синицына запечатлела себя перед зеркалом, прикрыв «лисьи носики». При этом Софья не скрыла пышных форм и узкую талию. Чем и восхитила поклонников.
Фанаты отметили, что рождение дочери не помешало экс-возлюбленной Табакова остаться такой же знойной красоткой, какой она была раньше.
Софья Синицына в ванной. Фото: соцсети звезды
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Напомним, сын Олега Табакова после расставания с Софьей Синицыной смог сохранить с ней дружеские отношения. У бывших влюбленных есть дочь Мия.