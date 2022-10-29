«Ее состояние было ужасным»: Доронину чуть не угробили в санатории в Барвихе

На днях в Сети появились слухи о том, что Татьяну Доронину обманом отправили в дом престарелых, несмотря на то, что сама она этого не желала. Владимир Кехман опроверг недостоверную информацию.

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Гендиректор МХАТа им. Горького заверил, что сейчас актриса находится в геронтологическом Центре на Юго-Западе Москвы. По его словам, из санатория в Барвихе ее забрали из-за плохого ухода.

«Мы еще летом перевезли ее туда из Барвихи. И когда мы ее забрали оттуда и привезли в Центр на Юго-Западе, ее физическое состояние было ужасным. Должного ухода она не получала», — рассказал Кехман МК.

По словам Владимира Абрамовича, на новом месте артистку окружили заботой и обеспечили необходимый медицинский уход. Сейчас она готовится к своему юбилейному вечеру, который должен состояться 12 сентября 2023 года.