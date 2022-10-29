«О ней заботятся шесть медсестер»: раскрыта правда о состоянии Дорониной

На днях в Сети появились слухи о том, что Татьяна Доронина против своей воли оказалась в доме престарелых. Владимир Кехман поспешил опровергнуть недостоверную информацию.
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Гендиректор МХАТа имени Горького заверил, что 89-летняя актриса находится под постоянным присмотром в геронтологическом Центре на Юго-Западе Москвы.
Отправить ее туда помогли мэр столицы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты Евгений Стружак. Порекомендовал центр председатель СТД Александр Калягин.
По словам Владимира Абрамовича, сейчас за Дорониной прекрасно ухаживают. О ней заботятся шесть медсестер.
«У Татьяны Васильевны есть все — медицина, массаж, спорт. Ее задача в том, чтобы 12 сентября 2023 года выйти на сцену МХАТа, где мы начнем праздновать 125-летие театра и ее 90-летие. Специально для нее я купил новую машину. Помощники с ней на связи», — рассказал Кехман МК.