«О ней заботятся шесть медсестер»: раскрыта правда о состоянии Дорониной

На днях в Сети появились слухи о том, что Татьяна Доронина против своей воли оказалась в доме престарелых. Владимир Кехман поспешил опровергнуть недостоверную информацию.

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Гендиректор МХАТа имени Горького заверил, что 89-летняя актриса находится под постоянным присмотром в геронтологическом Центре на Юго-Западе Москвы.

Отправить ее туда помогли мэр столицы Сергей Собянин и министр труда и социальной защиты Евгений Стружак. Порекомендовал центр председатель СТД Александр Калягин.