«Перешивали костюмы»: родители Шамана отдавали последнее в начале карьеры артиста

Знакомые семьи певца Ярослава Дронова (Shaman) признались, что родители знаменитости не жалели сил и средств ради карьеры наследника.

Школьная учительница артиста считает, что Шаман многим обязан маме и папе.

«Они многим жертвовали для того, чтобы вырастить своего вот такого звездного мальчика», – рассказала педагог исполнителя Наталья Махалкина.

По словам матери артиста, она жертвовала свою одежду для концертных костюмов сына.