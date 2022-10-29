«Перешивали костюмы»: родители Шамана отдавали последнее в начале карьеры артиста

Певец Shaman

Певец Shaman. Фото: Global Look Press

Мать и отец востребованного музыканта старались ради образования сына.

Знакомые семьи певца Ярослава Дронова (Shaman) признались, что родители знаменитости не жалели сил и средств ради карьеры наследника.

Школьная учительница артиста считает, что Шаман многим обязан маме и папе.

«Они многим жертвовали для того, чтобы вырастить своего вот такого звездного мальчика», – рассказала педагог исполнителя Наталья Махалкина.

По словам матери артиста, она жертвовала свою одежду для концертных костюмов сына.

 «Были тяжелые времена – и мы перешивали костюмы из старых вещей. Например, майку из люрекса сшили за одну ночь из женской блузки», – отметила Людмила Дронова в программе Андрея Малахова на канале «Россия 1».

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