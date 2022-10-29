Молчаливые водители и вареные яйца: продюсер раскрыл необычные предпочтения певицы Елки

Не секрет, что у каждого артиста есть свой райдер. Одни знаменитости предъявляют организаторам концертов весьма скромные требования, а другие — выкатывают огромные списки, в которые входят личные самолеты и даже запрещенные препараты.

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Некоторые звезды удивляют необычными требованиями. Например, певица Елка просит определенный тип водителей и еду.