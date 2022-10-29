Молчаливые водители и вареные яйца: продюсер раскрыл необычные предпочтения певицы Елки

Не секрет, что у каждого артиста есть свой райдер. Одни знаменитости предъявляют организаторам концертов весьма скромные требования, а другие — выкатывают огромные списки, в которые входят личные самолеты и даже запрещенные препараты.
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Некоторые звезды удивляют необычными требованиями. Например, певица Елка просит определенный тип водителей и еду.
«Елке очень важны молчаливые водители, на уровне немых. Также она ждет, чтоб всегда были гречка, ровно десять вареных яиц и авокадо», — рассказал «Ленте.ру» музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров.
Ранее Ашуров рассекретил предпочтения Ольги Бузовой. По словам продюсера, поющая ведущая очень любит колбасу. Нарезка обязательно должна быть в ее гримерке.