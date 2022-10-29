«Отдалились друг от друга»: Жизель Бюндхен и Том Брэди официально расторгли брак

После 13 лет совместной жизни звездная пара Жизель Бюндхен и Том Брэди поставили точку в своих отношениях.

Решение закончить роман оказалось болезненным для Тома Брэди. Однако он не видел иного выхода, кроме развода.Того же мнения придерживается его бывшая жена.