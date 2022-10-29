«Отдалились друг от друга»: Жизель Бюндхен и Том Брэди официально расторгли брак

После 13 лет совместной жизни звездная пара Жизель Бюндхен и Том Брэди поставили точку в своих отношениях.
Решение закончить роман оказалось болезненным для Тома Брэди. Однако он не видел иного выхода, кроме развода.Того же мнения придерживается его бывшая жена.
«Разрыв брака никогда не бывает легким… Мы отдалились друг от друга», – написала Жизель Бюндхен в своих социальных сетях.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, поклонники уже подозревали о грядущем разводе. Поводом стали обручальные кольца, которые знаменитости сняли не так давно.