Подешевел: Максим Галкин* снизил гонорар за свои выступления, зато райдер впечатляет изысками и капризами

Шоумен и телеведущий Максим Галкин* сбежал из России еще весной. Теперь он зарабатывает гастролями по городам и весям Европы, побывал на подработке в Австралии, теперь анонсировал большой тур по США. В Интернете, тем временем, обнародовали его новый райдер. Примечательно, что заказать Галкина* стало дешевле. Но райдер от этого скромнее не стал.
На 20 тысяч евро дешевле стало пригласить Галкина* на корпоратив – теперь это «всего» 100 тысяч евро. И обязательно нужно обеспечить ему перелет первым классом, поселить в лучшую в городе гостиницу с пятью звездами. Также ему необходимы: усиленная охрана, собственный официант, виски 18-летней выдержки.
Кроме этого, Галкин* требует полные сведения о семье заказчика. Для чего, не уточняется.
По материалам Telegram-канала Mash
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента