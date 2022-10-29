Подешевел: Максим Галкин* снизил гонорар за свои выступления, зато райдер впечатляет изысками и капризами

На 20 тысяч евро дешевле стало пригласить Галкина* на корпоратив – теперь это «всего» 100 тысяч евро. И обязательно нужно обеспечить ему перелет первым классом, поселить в лучшую в городе гостиницу с пятью звездами. Также ему необходимы: усиленная охрана, собственный официант, виски 18-летней выдержки.

Кроме этого, Галкин* требует полные сведения о семье заказчика. Для чего, не уточняется.

По материалам Telegram-канала Mash

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента