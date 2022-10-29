Встала на четвереньки, прогнулась – и всех с ума свела: Юлия Михалкова пошалила в постели

Экс-звезда комедийного проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова часто публикует в соцсетях фото и видео. Люди, подписанные на звезду, уже привыкли, что красотка балует их яркими снимками, многие из которых достаточно откровенные. И в этот раз актриса снова взбудоражила фанатов.

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Фотосессию Михалкова устроила в спальне. Надев облегающий топ и тугие джинсы, Михалкова встала на четвереньки и слегка прогнулась. Эта шалость в постели свела с ума подписчиков – их в комментариях было не унять.