«Сценарий пишется на всех парах»: Козловский экранизирует роман Водолазкина

Актер Данила Козловский создаст фильм по истории романа Евгения Водолазкина «Авиатор».

История авиатора Иннокентия Платонова, которого заморозили в жидком азоте, выйдет на экраны в конце 2023 года.

«В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма будет Данила Козловский», – заявил Евгений Водолазкин.

Сам автор романа тоже принимает участие в работе над сценарием.

«Этот сценарий пишется на всех парах, мы очень подробно его обсуждаем со сценаристами. Идет очень интенсивная работа», – передают в Tass.ru слова писателя Водолазкина.

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