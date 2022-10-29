Облысела: врачи бессильны в помощи Алле Пугачевой

Алла Пугачева носит парики и шиньоны, накладные пряди и челки уже много лет. Люди не могули по началу поверить, что некогда пышногривая Примадонна сегодня страдает от облысения. Это подтвердил ее экс-стилист Джордж Ровалс. Он работал, к слову, не только с Пугачевой, но и Тиной Тернер, Софи Лорен и другими дивами.