Новости шоу-бизнеса: Загитова слегла после сокращения на Первом канале, Крид абьюзил Нюшу во время романа, Орлова сдала, как Фриске стала мамой на самом деле

Загитова попала в больницу
Алину Загитову сократили на Первом канале – теперь вести «Ледниковый период» она будет на 50% меньше. После этого – а, может, просто совпадение, - фигуристка загремела в больницу. В соцсетях она показала кадры из клиники, на которых лежит под капельницей и не может говорить.
Орлова рассекретила тайну рождения сына Фриске
Ольга Орлова в 44 года забеременела вторым ребенком. Ее стали одолевать хейтеры по поводу рисков в таком возрасте. Отбиваться ей пришлось и за себя, и за покойную Жанну Фриске – мол, та, не делала ЭКО, все получилось естественно, как и у нее самой.
Собчак исключили из числа подозреваемых по уголовному делу
Мир ловил Ксению Собчак, но не поймал – от уголовного преследования теледива скрылась пешком в Латвию. А накануне следователь объявил, что исключил звезду из числа подозреваемых. Напомним, на днях задержали подчиненных Собчак – выяснилось, что молодые люди, якобы, вымогали деньги у главы «Ростеха» за блок на негатив в соцсетях.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Иглесиас уехал от Курниковой
Энрике Иглесиас много лет живет в гражданском браке с Анной Курниковой, они стали родителями. Накануне артист объявил, что покидает семью. И это на фоне не прекращающегося скандала с поцелуем фанатки – девушка бросилась певцу на шею прямо на сцене, и они принялись целоваться. Правда, расставание с Курниковой вынужденное – это большой тур в Катар, но люди стали судачить, что певец хочет поскорее смыться от своей благоверной подальше.
Крид абьюзил Нюшу
Певица Нюша и рэпер Егор Крид встречались недолго, но бурно. Поклонникам их пара понравилась, и по сей день звезд сводят вместе, хотя девушка уже давно замужем и дважды мама. Но в союзе было немало абьюза. Об этом рассказал отец Нбши, певец Владимир Шурочкин.
«Егор как вампир выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо», - раскрыл несостоявшийся тесть Крида.
Нюша. Фото: соцсети