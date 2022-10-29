Новости шоу-бизнеса: Загитова слегла после сокращения на Первом канале, Крид абьюзил Нюшу во время романа, Орлова сдала, как Фриске стала мамой на самом деле

Жанна Фриске

Жанна Фриске. Фото: Global Look Press

Главные события прошедшего дня, 28 октября.

Загитова попала в больницу

Алину Загитову сократили на Первом канале – теперь вести «Ледниковый период» она будет на 50% меньше. После этого – а, может, просто совпадение, - фигуристка загремела в больницу. В соцсетях она показала кадры из клиники, на которых лежит под капельницей и не может говорить.

Орлова рассекретила тайну рождения сына Фриске

Ольга Орлова в 44 года забеременела вторым ребенком. Ее стали одолевать хейтеры по поводу рисков в таком возрасте. Отбиваться ей пришлось и за себя, и за покойную Жанну Фриске – мол, та, не делала ЭКО, все получилось естественно, как и у нее самой.

Собчак исключили из числа подозреваемых по уголовному делу

Мир ловил Ксению Собчак, но не поймал – от уголовного преследования теледива скрылась пешком в Латвию. А накануне следователь объявил, что исключил звезду из числа подозреваемых. Напомним, на днях задержали подчиненных Собчак – выяснилось, что молодые люди, якобы, вымогали деньги у главы «Ростеха» за блок на негатив в соцсетях.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Иглесиас уехал от Курниковой

Энрике Иглесиас много лет живет в гражданском браке с Анной Курниковой, они стали родителями. Накануне артист объявил, что покидает семью. И это на фоне не прекращающегося скандала с поцелуем фанатки – девушка бросилась певцу на шею прямо на сцене, и они принялись целоваться. Правда, расставание с Курниковой вынужденное – это большой тур в Катар, но люди стали судачить, что певец хочет поскорее смыться от своей благоверной подальше.

Крид абьюзил Нюшу

Певица Нюша и рэпер Егор Крид встречались недолго, но бурно. Поклонникам их пара понравилась, и по сей день звезд сводят вместе, хотя девушка уже давно замужем и дважды мама. Но в союзе было немало абьюза. Об этом рассказал отец Нбши, певец Владимир Шурочкин.

«Егор как вампир выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо», - раскрыл несостоявшийся тесть Крида.

 

Нюша. Фото: соцсети

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