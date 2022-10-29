Новости шоу-бизнеса: Загитова слегла после сокращения на Первом канале, Крид абьюзил Нюшу во время романа, Орлова сдала, как Фриске стала мамой на самом деле

Иглесиас уехал от Курниковой

Энрике Иглесиас много лет живет в гражданском браке с Анной Курниковой, они стали родителями. Накануне артист объявил, что покидает семью. И это на фоне не прекращающегося скандала с поцелуем фанатки – девушка бросилась певцу на шею прямо на сцене, и они принялись целоваться. Правда, расставание с Курниковой вынужденное – это большой тур в Катар, но люди стали судачить, что певец хочет поскорее смыться от своей благоверной подальше.

Крид абьюзил Нюшу

Певица Нюша и рэпер Егор Крид встречались недолго, но бурно. Поклонникам их пара понравилась, и по сей день звезд сводят вместе, хотя девушка уже давно замужем и дважды мама. Но в союзе было немало абьюза. Об этом рассказал отец Нбши, певец Владимир Шурочкин.

«Егор как вампир выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо», - раскрыл несостоявшийся тесть Крида.