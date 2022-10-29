Малыш с характером: Ольга Серябкина похвасталась своим подросшим сыном

Среди последних публикаций личного микроблога экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной появилось видео с участием наследника знаменитости.

Напомним, два года назад Ольга Серябкина вышла замуж за экс-концертного директора Георгия Начкебию. А в мае этого года пара стала родителями. У знаменитостей появился сын, которого назвали Лукой.

Ольга с удовольствием делилась с поклонниками кадрами своего большого животика и рассказывала, как протекает ее беременность. А теперь Серябкина демонстрирует любимого малыша за игрой.

Лука, как настоящий мужчина, среди большого количество игрушек выбрал машину. Но автомобиль не пришелся по вкусу малышу. Сын певицы с раннего возраста показывает маме, что у него на все есть свое мнение.