Малыш с характером: Ольга Серябкина похвасталась своим подросшим сыном

Среди последних публикаций личного микроблога экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной появилось видео с участием наследника знаменитости.
Напомним, два года назад Ольга Серябкина вышла замуж за экс-концертного директора Георгия Начкебию. А в мае этого года пара стала родителями. У знаменитостей появился сын, которого назвали Лукой.
Ольга с удовольствием делилась с поклонниками кадрами своего большого животика и рассказывала, как протекает ее беременность. А теперь Серябкина демонстрирует любимого малыша за игрой.
Лука, как настоящий мужчина, среди большого количество игрушек выбрал машину. Но автомобиль не пришелся по вкусу малышу. Сын певицы с раннего возраста показывает маме, что у него на все есть свое мнение.
«Бесит что-то?», – посмеялась над капризами сына Ольга.
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