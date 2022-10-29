Харламов в шоке: Батрутдинов зажег с Бабкиной на сцене так, что все ахнули

На ТНТ произошло нечто немыслимое, от чего даже видавший всякое Гарик Харламов оказался шокирован. Комик даже записал это на видео и показал, насколько поражен произошедшим.

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На кадрах – выступление театра «Русская песня» во главе с Надеждой Бабкиной. А вместе с ней выступает давний друг Харламова, Тимур Батрутдинов. Юморист пел и отплясывал под одобрительные взгляды и похлопывания своей почтенной партнерши, за этим наблюдал улюлюкающий полный зрительный зал. Гарик Харламов даже не смог ничего пошутить на эту тему, хотя раньше за ним бы не заржавело. Красноречивее его слов оказался его взгляд.