Теперь носит парики и шиньоны: почему облысела Пугачева, объяснил ее экс-стилист Ровалс

Алла Пугачева то и дело выходит в свет в париках. Или нацепит шиньон на затылок. Либо накладную челку выгуляет. В общем, люди давно заметили, что у Примадонны своих волос осталось не так много, как в прежние, эстрадные времена, когда она щеголяла с огромной копной начесанных волос.
Почему Примадонна сейчас облысела, объяснил ее экс-парикмахер Джордж Ровалс. В интервью «МК» специалист признался, что с тревогой давно наблюдает за Пугачевой.
«У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс! Есть такая категория людей, и никто не может им помощь. Медики бессильны. Именно поэтому Алла вынуждена использовать накладки, парики и шиньоны» - объяснил Ровалс.