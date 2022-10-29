Теперь носит парики и шиньоны: почему облысела Пугачева, объяснил ее экс-стилист Ровалс

Алла Пугачева то и дело выходит в свет в париках. Или нацепит шиньон на затылок. Либо накладную челку выгуляет. В общем, люди давно заметили, что у Примадонны своих волос осталось не так много, как в прежние, эстрадные времена, когда она щеголяла с огромной копной начесанных волос.