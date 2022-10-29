«Фемида все время уходит на перекур»: Поплавская объяснила, как Собчак перестала быть подозреваемой в уголовном деле

Несколько дней каждый десятый россиянин следил за приключениями Ксении Собчак. Она была в числе подозреваемых по уголовному делу о вымогательстве с «Ростеха» и даже сбежала накануне ареста пешком за границу.

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Однако, накануне стало известно, что следователь исключил Собчак из числа подозреваемых. Для многих хейтеров Ксении это стало ударом – они были уверены, что скандальная блондинка заслуживает наказания. Актриса Яна Поплавская объяснила, как такое произошло, и припомнила Бога, когда писала про Собчак.