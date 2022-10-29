Ее любимое: оголодавшая Клава Кока набила рот пастой, аж все не поместилось

Певица Клавдия Высокова, наиболее знаменитая как Клава Кока, накануне представила публике свой новый хит. Песню «Не со мной» и клип на нее звезда снимала и день, и ночь, некогда было даже поесть и поспать. Но вот все позади, певицы выдохнула и позволила себе расслабиться.

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Первым делом она взяла билет на самолет и отправилась есть пасту. Она показала, как вкушает свое любимое блюдо, и получилось очень забавное. Набив полный рот едой, артистка запечатлелась на фото, выставила его в «Телеграм», а затем махнула крылом самолета.