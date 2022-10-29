Как и почему Ксения Собчак вернется в Россию, рассказал Михаил Шахназаров

Бегство Собчак стало возможно благодаря израильскому гражданству, неожиданно имеющемуся у блондинки. Хотя она его тщательно скрывала и отнекивалась. Накануне из подозреваемых Собчак исключили, и звезда могла бы выдохнуть свободно. А каким будет ее камбэк, уже спрогнозировал журналист Михаил Шахназаров. Он написал об этом в своем «Телеграм».

«Скоро вернется в Россию. За извинениями. Еще и встретят с почестями», - убежден журналист.

Шахназаров припомнил, к слову, что Собчак с еврейским паспортом, между прочим, исповедует православие. А «по решению Верховного суда Израиля репатриация евреев, добровольно исповедующих христианство, запрещена». Так что, возвращение беглянки состоится, скорее, по религиозным мотивам.