Игорь Петренко тремя словами впервые высказался о разборках с Екатериной Климовой по алиментам

А сумма оказалась немаленькая – более шести миллионов рублей! Заседание запланировано на 14 ноября, и истец никак не комментирует начавшиеся разборки с бывшим. А вот ответчик прервал молчание и высказал kp.ru, что думает по этому поводу.

«Ничего не знаю», - прокомментировал ситуацию Петренко.

Добавим, что Климова и Петренко были женаты с 2004 по 2014 годы, у них появилось двое сыновей – Матвей и Корней. После развода актер оставил бывшей жене и детям квартиру в Москве и исправно платил алименты. До недавнего времени. В нынешнем браке Игорь растит троих дочерей, и нынешняя жена тоже жаловалась на недостаток денег. Мол, даже коньки дочке-фигуристке не на что купить.