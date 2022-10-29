«В наших фамилиях можно запутаться»: звезда «Ищейки» Анна Банщикова рассказала, почему пользуется псевдонимом

Актриса Анна Банщикова, полюбившаяся зрителям благодаря роли в сериале «Ищейка» - представительница действительно творческой семьи. Ее бабушка по отцу Полина Банщикова была актрисой и певицей, сама Анна успешно снимается в кино, а теперь и ее маленькая дочка Маша продолжает семейную традицию - девочка уже снялась в одном из сезонов «Ищейки», сыграв там сына Александры Кушнир.

Когда сериал с участием Маши вышел на экран, многие заметили странность - в титрах малышка была указана как «Мария Банщикова». Зрители не поняли, как такое возможно, ведь Маша и два ее старших брата носят фамилию своего папы - третьего мужа Анны Всеволода Шаханова.

Оказалось, что Анна решила использовать для дочери псевдоним - фамилию прабабушки. Более того, выяснилось, что и для самой 47-летней актрисы «Банщикова» - это псевдоним, ведь она до сих пор носит фамилию своего первого супруга - музыканта Максима Леонидова.

«Если собрать все наши фамилии из паспортов, то можно запутаться. Я в документах до сих пор Леонидова, и было бы странно, если бы нас с Машкой в титрах писали под разными фамилиями. А так всем понятно, что она моя дочь. К тому же дедушке моему приятно, что она тоже Банщикова, как бабушка Полина Борисовна»,

- объяснила Анна в интервью изданию «Антенна».

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