«Кто сколько может!»: лучшая подруга Аллы Пугачевой просит деньги на дорогостоящие операции в Интернете

Лучшая подруга Аллы Пугачевой и ее соседка по Грязи Алина Родель сообщила о проблемах со здоровьем. Она протянула руку к людям с просьбой оказать ей помощь – требуются деньги на операции. 85-летняя продюсер обратилась к людям в Интернете, написав душераздирающий пост в своем микроблоге.

«Друзья! Я прошу у всех, кто сколько может, помогите!! У меня появились большие проблемы с здоровьем, и нужно сделать в ближайшие дни, несколько дорогостоящих операций!! Срочно нужна кровь 4+. Пожалуйста, я очень на вас рассчитываю! Я через 1-2 месяца смогу все вернуть!» - написала Редель.

Правда, вскоре публикацию Редель удалила – нашла ли деньги или решила не афишировать проблему, неизвестно. Но пост сохранился в Telegram-канале «Неопра, блин!» журналиста Алены Жигаловой. Кстати, может быть, и подруга Пугачева помогла. Которая решила свою старость прожить в Израиле и укатила с семьей в Кесарию этой осенью, судя по всему, насовсем. В прежние времена Примадонна и Редель постоянно ходили друг к другу в гости, а дети Аллы так и вовсе называли ее бабушкой.