От такого лед растает! Вставшая на коньки Арзамасова нежно прильнула к Авербуху на съемках, так и норовит зацеловать

На Первом канале продолжается шоу «Ледниковый период. Снова вместе». На льду – знакомые все лица, включая жену продюсера проекта, актрису Елизавету Арзамасову.
На съемках выпусков Арзамасовой и Авербуху сложно сохранять дистанцию и рабочие отношения, поэтому парочка время от времени демонстрирует окружающим свои чувства. На этот раз Арзамасова опять не сдержалась и нежно прильнула к мужу.
«Рабочие (?) моменты», - подписала серию трогательных фото актриса.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. Фото:Telegram
Было ли место поцелую, ведь он так и напрашивается сюда, и он просто остался за кадром, история умалчивает. Кстати, не нежностью единой наполнен проект: уже прогремел первый скандал, спровоцированный уходом блогера Дани Милохина. Он просто устал и потерял, как оправдался, интерес.