От такого лед растает! Вставшая на коньки Арзамасова нежно прильнула к Авербуху на съемках, так и норовит зацеловать

На Первом канале продолжается шоу «Ледниковый период. Снова вместе». На льду – знакомые все лица, включая жену продюсера проекта, актрису Елизавету Арзамасову.

На съемках выпусков Арзамасовой и Авербуху сложно сохранять дистанцию и рабочие отношения, поэтому парочка время от времени демонстрирует окружающим свои чувства. На этот раз Арзамасова опять не сдержалась и нежно прильнула к мужу.