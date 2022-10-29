«Что всовывать и куда?»: Лолита Милявская поехала на собственный концерт на электричке

Певица Лолита 28 октября вызвала восхищение у своих фанатов не только своим выступлением во Дворце культуры подмосковного Жуковского, но и тем, как она туда добиралась.

За несколько часов до начала концерта звезда опубликовала на своей странице в соцсети видео, снятое на Казанском вокзале.

«Мы с Лехой сегодня решили сделать то, чего никогда не делали. У нас концерт в Жуковском, дорога занимает 2,5 часа на машине - все перекопано, пятница. Мы решили, что поедем на электричке. Нам сказали - 37 минут. А я в электричке не была… Да хрен его знает сколько времени»,

- сообщила Лолита.

Вместе со своим спутником Лехой она прошла через турникеты к поездам, при этом Алексей сам проводил билеты, купленные за 230 рублей, через турникет, потому что Лолита не знала, как это нынче делают.

«Что всовывать и куда?»,

- спросила звезда.

Поклонники Лолиты оставили под видео множество комментариев с комплиментами.

«Лолиточка, вы чудо. Без комплексов. Сама простота».

«Как классно. Я бы обалдела, если бы увидела Вас в электричке. А кому-то повезло».

«Лолита, вы - огонь, самая простая и классная! Обожаю».

«Вот же красотка! Без понтов, по-простому».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»