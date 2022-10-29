«Поддержка помогла»: загремевшая в больницу после сокращения на Первом канале Загитова вышла на связь

Звезда фигурного катания Алина Загитова попала под сокращение на Первом канале. Продюсер Илья Авербух на шоу «Ледниковый период», где девушка была ведущей, решил убрать Загитову из эфира ровно на половину, остальное время отдать Анне Щербаковой. После этой новости Загитова загремела в больницу – перепуганные подписчики увидели, как их любимица находится под капельницей и не может говорить.

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В конце дня Алина все-таки вышла на связь с пояснениями. Девушка рассказала, что сейчас уже чувствует себя лучше. И призналась, что с ней было.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте! Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался! Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», - написала фигуристка.

Люди поддержали фигуристку и пожелали ей больше не болеть. Напомним, Загитова с прошлого года ведет «Ледниковый период», и по сей день ее хейтят за косноязычие и скованность перед камерой.