«Сексуальная бодибилдерша»: Бузова в ультракоротком бордовом платье напугала фанатов своими мужскими плечами

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова вечером 28 октября вышла в свет в новом образе. Ультракороткое платье цвета бордо, черные кожаные сапоги выше колена, шикарная прическа, макияж и помада в тон платья должны были свести с ума зрителей канала ТНТ, на презентацию нового сезона которого и отправилась Ольга.

Впрочем, многим поклонникам звезды кое-что в ее внешнем виде показалось странным. Фасон платья Ольги делал ее плечи массивными, как у мужчины, буквально не вылезающего из тренажерного зала.

Ольга тоже уделяет немало времени тренировкам, а потому в комментариях к постам ее даже назвали «бодибилдершей».

Как мы уже сообщали, накануне вечером Ольга побывала на концерте Сергея Лазарева в московском Crocus City Hall. Для этого выхода в свет она выбрала более удобный наряд - светлые джинсы, кремовый топ и жакет цвета электрик.

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