«Позовешь в баньку, научишь шпагат делать»: Волочковой посоветовали простить Борисову

Анастасия Волочкова и Дана Борисова не раз публично скандалили. Недавно телеведущая предприняла попытку примириться, однако балерина не пожелала общаться.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению Лены Миро, экс-приме Большого театра стоило простить свою давнюю обидчицу, поскольку они во многом похожи. Блогерша даже посоветовала знаменитостям подружиться.

«Обе уже не девочки. Обе жутко красивые. И интересы общие — любите и сказать лишнего, и обсудить хорошую сплетенку. Насть, ты можешь позвать Дану в баньку. Научишь делать шпагат», — высказалась Лена.

Напомним, конфликт Борисовой и Волочковой разгорелся после того, как телеведущая обвинила балерину в злоупотреблении алкоголем. Дана заявила, что Анастасии требуется курс лечения в реабилитационном центре.

По материалам сайта Lena-miro.ru.