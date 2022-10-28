Пережившая полтора месяца комы МакSим слегла с новой болезнью

Сегодня, 28 октября, певица МакSим (Марина Максимова) должна была дать концерт в Нижнем Новгороде. Незадолго до начала шоу артистка неожиданно сообщила, что вынуждена отменить его. Причиной стало ухудшение самочувствия звезды.

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«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату. Все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», — написала Марина.

Напомним, летом 2021 года МакSим оказалась в больнице с серьезным поражением легких. Спустя несколько дней состояние артистки критически ухудшилось, ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В медикаментозном сне певица провела полтора месяца. К счастью, ей удалось побороть болезнь. Что сейчас произошло с Мариной, пока неизвестно.