«У малышки низкорослость»: Женя Огурцова раскрыла редкую генетическую болезнь дочери

Прошлым летом Женя Огурцова стала мамой во второй раз. У экс-солистки «Ранеток» родилась дочь Ева.

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Недавно певица призналась, что у ее наследницы есть серьезное заболевание, однако тогда она не раскрыла сам диагноз. В новом посте в соцсети Женя озвучила название болезни.

Оказалось, у малышки ахондроплазия — редкое генетическое заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития этой врожденной патологии является генетическая мутация.

Пользователи Сети поддержали Огурцову.