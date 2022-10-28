«У малышки низкорослость»: Женя Огурцова раскрыла редкую генетическую болезнь дочери

Прошлым летом Женя Огурцова стала мамой во второй раз. У экс-солистки «Ранеток» родилась дочь Ева.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Недавно певица призналась, что у ее наследницы есть серьезное заболевание, однако тогда она не раскрыла сам диагноз. В новом посте в соцсети Женя озвучила название болезни.
Оказалось, у малышки ахондроплазия — редкое генетическое заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Причиной развития этой врожденной патологии является генетическая мутация.
Пользователи Сети поддержали Огурцову.
«Никогда бы не подумала, что у малышки низкорослость. Она такая очаровательная. Вырастет красавицей»; «Чудесная особенная девочка. Пусть растет самой счастливой»; «Маленький ангелочек», — написали они.