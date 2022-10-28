Знает песни папы наизусть: Лазарев показал видео с дочкой, поющей на его концерте

Певец Сергей Лазарев, который 26 и 27 октября представил в московском Crocus City Hall свое шоу «Я не боюсь!» и дважды собрал полный зал, поделился со своими подписчиками трогательным видео, снятым на последнем концерте.

На видео маленькая дочка певца, четырехлетняя Аня Лазарева, смотрит на стоящего на сцене папу и старательно ему подпевает.

«Моя!» — написал гордый Лазарев.

Напомним, что на шоу Лазарева в Crocus City Hall побывала и телеведущая Ольга Бузова. После концерта она пришла за кулисы, чтобы поздравить Сергея с успехом «Я не боюсь!» и подарить ему цветы.