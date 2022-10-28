Ксения Бородина и Гарик Мартиросян с триумфом вернулись на ТНТ

В ближайшее время Ксения Бородина и Гарик Мартиросян вернутся на ТНТ с новыми программами. Об этом стало известно на закрытой презентации нового сезона канала для рекламодателей.
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По информации Telegram-канала «K/On/Off», у звезды «Дома-2» будет женское шоу. Ее соведущими станут Екатерина Скулкина, Яна Кошкина и Ольга Картункова.
Сопродюсер, художественный руководитель и экс-резидент» Comedy Club будет вести музыкальный проект вместе с Мариной Кравец.
Фото: Telegram-канала «K/On/Off»
Фото: Telegram-канала «K/On/Off»
Напомним, накануне в Сети появились слухи о том, что ТНТ приостановил съемки комедийных шоу. Якобы политика телеканала изменилась после того, как в феврале его возглавила Тина Канделаки.
Теледива опровергла сплетни, сообщив, что скоро ТНТ представит 60 новых проектов.