Ксения Бородина и Гарик Мартиросян с триумфом вернулись на ТНТ

В ближайшее время Ксения Бородина и Гарик Мартиросян вернутся на ТНТ с новыми программами. Об этом стало известно на закрытой презентации нового сезона канала для рекламодателей.

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По информации Telegram-канала «K/On/Off», у звезды «Дома-2» будет женское шоу. Ее соведущими станут Екатерина Скулкина, Яна Кошкина и Ольга Картункова.

Сопродюсер, художественный руководитель и экс-резидент» Comedy Club будет вести музыкальный проект вместе с Мариной Кравец.