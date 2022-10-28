«Никто не хочет смотреть»: Газманов не может продать свою квартиру в Латвии

В свое время Олег Газманов, как и многие другие отечественные знаменитости, приобрел квартиру в Латвии. В 2014 году артисту запретили въезд в страну. Сейчас он не знает, что делать с недвижимостью.

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Меж тем апартаменты ежемесячно приносят певцу убытки. Он не сдает их, при этом продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги и налоги. Продать квартиру у Газманова пока не получилось.

«Из-за того, что мы все оттуда уехали, квартира сейчас стала стоить в три раза дешевле. Но даже за эти деньги ее никто не хочет смотреть», — процитировал артиста портал Prozvezd.

Олег Михайлович признался, что даже не успел забрать из квартиры памятные вещи. История с запретом въезда произошла очень неожиданно.