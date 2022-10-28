«Она ни при чем»: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательствах

На днях вокруг Ксении Собчак разгорелся громкий скандал. Коммерческий директор холдинга теледивы «Осторожно Media» Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве. Он дал показания против своей звездной руководительницы.

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Саму журналистку задержать не успели. Она сбежала в Литву. В ее доме прошли обыски.

При этом, по информации РБК, телеведущая не стала подозреваемой.

«К Собчак в настоящее время нет претензий, в деле о вымогательстве она ни при чем», — рассказал изданию источник, знакомый с ходом расследования.

Напомним, помимо Суханова фигурантом уголовного дела является бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Они арестованы по делу о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.