Баснословно дорого! Сколько Милохин платил за квартиру, которую превратил в бомжатник

Даня Милохин не торопится обзаводиться собственной недвижимостью. При этом 20-летний блогер не жалеет денег на аренду дорогих квартир.

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Последнее время тиктокер с другом Некоглаем жили в трехкомнатных апартаментах в Москве. Аренда обходилась им в кругленькую сумму.

«Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жилье, но когда Аня Покров купила квартиру, я передумал приобретать недвижимость», — рассказал Даня.

Милохин отметил, что не хочет обременять себя лишними проблемами. Сейчас блогер планирует отдыхать и веселиться, не привязываясь к определенному месту.

Напомним, недавно комик Гурам Амарян навестил Даню дома. Звезда Stand Up был шокирован тем, в каких условиях живет тиктокер. Вся квартира, включая кровать, была в грязи, на кухне красовались горы немытой посуды.

«По-моему, Даня приютил какого-то бомжа», — ужаснулся юморист.

По материалам «Pro-Новости».