«Люблю тебя очень, Света»: Мария Захарова скорбит по журналистке Светлане Бабаевой, погибшей в Крыму

В Крыму трагически оборвалась жизнь руководителя симферопольского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой. Ей было 50 лет.

Как сообщила пресс-служба медиагруппы, Светлана стала жертвой несчастного случая на учебно-тренировочном полигоне, где проходили занятия военно-спортивной стрельбой.

«Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…»

— заявил в пятницу гендиректор МИА «России сегодня» Дмитрий Киселев.

Известие о гибели Бабаевой шокировало многих ее коллег. На печальную новость из Крыма отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая была хорошо знакома с погибшей.

«Все зовут тебя Светой. Потому что ты такая и есть. Света Бабаева. Люблю тебя очень, Света»,

— написала Мария в своем Telegram-канале.

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