«Физическое тело покинуло нас»: Захарова рассказала о сбежавшей из России Собчак

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию в марте этого года, когда получила израильский паспорт. В октябре территорию РФ покинуло лишь «физическое тело». Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода – Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прикрепила к посту фотографии израильского паспорта журналистки, которые ранее были опубликованы телеведущей Тиной Канделаки. Захарова объяснила, что Собчак на самом деле покинула Россию семь месяцев назад.

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В четверг, 27 октября, стало известно, что телеведущая не уведомляла МВД России о гражданстве Израиля.