«Я его послал»: Сергей Никоненко не желает комментировать будущее Богомолова из-за давней ссоры

Известный советский и российский актер, народный артист РСФСР Сергей Никоненко признался, что не горит желанием обсуждать творческое будущее режиссера Константина Богомолова, потому что не испытывает к нему уважения как к профессионалу своего дела.

Никоненко и Богомолову в прошлом приходилось сталкиваться по работе и Сергей Петрович остался не в восторге от этого опыта. Он рассказал об этом в интервью Telegram-каналу «Абзац».

«Я его когда-то послал очень далеко. Он мне не понравился. Играл в режиссуру, а я этого не люблю. Режиссер должен работать, а не придумывать дурь какую-то. Вот за эту дурь я его и послал и сказал: «Я с тобой работать не буду».

Напомним, что о Богомолове многие заговорили после того, как его супруга Ксения Собчак внезапно покинула Россию и по израильскому паспорту въехала на территорию Литвы. В их с Богомоловым доме в тот же день прошли обыски по делу о вымогательстве. Между тем СМИ сообщают, что Ксения Собчак не является подозреваемой по этому делу.

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