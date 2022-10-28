«Черный — просто «лов-лов»: Бузова показала стройную фигурку в кожаной мини-юбке и сапогах

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова показала своим подписчикам новый модный образ. С своему собственному удивлению звезда обнаружила, что ей нравится все черное.

В этот день она выбрала для себя одежду именно этого цвета: кожаную куртку, кожаную юбку, майку и высокие сапоги. В руке она держала черную кожаную сумку Yves Saint Laurent.

«Слушайте, что-то так черный цвет мне зашел. Хотя я люблю яркие цвета. Но черный — просто «лов-лов»,

— сказала Ольга томным голосом.

Напомним, днем ранее по приглашению Сергея Лазарева Ольга побывала на его концерте в Crocus City Hall. Она танцевала, подпевала Сергею, а после концерта пришла за кулисы, чтобы лично поздравить артиста и подарить ему корзину цветов.