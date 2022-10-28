«Реву не переставая»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о новой работе

Ксения Корнева прославилась благодаря участию в популярном юмористическом шоу «Уральские пельмени». Однако на нем актриса не остановилась. В 2020-м году она сыграла одну из главных ролей в сериале «Корни».

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31 октября в 19:00 на СТС выйдет второй сезон комедийного проекта. Корнева рассказала о нем в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Звезда призналась, что не боится стать заложницей одного амплуа. Несмотря на то что сериал является юмористическим, ее игру в нем не стоит сравнивать с «Уральскими пельменями».