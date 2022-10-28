«Реву не переставая»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о новой работе

Ксения Корнева прославилась благодаря участию в популярном юмористическом шоу «Уральские пельмени». Однако на нем актриса не остановилась. В 2020-м году она сыграла одну из главных ролей в сериале «Корни».
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31 октября в 19:00 на СТС выйдет второй сезон комедийного проекта. Корнева рассказала о нем в беседе с порталом «А теперь внимание!».
Звезда призналась, что не боится стать заложницей одного амплуа. Несмотря на то что сериал является юмористическим, ее игру в нем не стоит сравнивать с «Уральскими пельменями».
«Второй сезон покажет драматическую мою сторону, тут будет много переживаний у моей героини. Если в первом сезоне я плакала, по-моему, один раз, то в этом реву не переставая. Все весело, но нотка драмы присутствует», — поделилась Корнева.