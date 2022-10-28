«Сбежала как крыса»: Волочкова отвесила смачную оплеуху Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Балерина высказалась о побеге телеведущей в Литву.

На днях вокруг Ксении Собчак разгорелся громкий скандал. Коммерческий директор холдинга теледивы «Осторожно Media» Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве. Он дал показания против своей звездной руководительницы. 

Саму журналистку задержать не успели. Она сбежала в Литву. В ее доме прошли обыски.

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По мнению Анастасии Волочковой, своим побегом Собчак дала понять, что действительно виновата.

«Если бы она была не причастна, то она бы не сбежала как крыса из страны. Я считаю, что такое бегство — это показатель того, что за ней что-то есть. Я помню ситуации, что ей очень много сходило с рук из-за ее связей и возможности с кем-то договариваться», — процитировал балерину Telegram-канал «Звездач». 

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