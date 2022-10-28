«Сбежала как крыса»: Волочкова отвесила смачную оплеуху Собчак

На днях вокруг Ксении Собчак разгорелся громкий скандал. Коммерческий директор холдинга теледивы «Осторожно Media» Кирилл Суханов был задержан по обвинению в вымогательстве. Он дал показания против своей звездной руководительницы.

Саму журналистку задержать не успели. Она сбежала в Литву. В ее доме прошли обыски.

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По мнению Анастасии Волочковой, своим побегом Собчак дала понять, что действительно виновата.