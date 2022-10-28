«Очень крутые участники!»: Телек рассказал о своем фаворите в шоу «Фантастика»

Виртуальный персонаж Телек является одним из членов жюри шоу «Фантастика» на Первом канале. Накануне он рассказал о своем фаворите в программе.

«Почти каждый артист заставляет мои резисторы разгораться от напряжения. Уж очень у нас крутые участники. Кот мне очень нравится! И Миранда, и Няш, и Сталкер. Если бы все зависело от моего мнения, думаю, что в финале обязательно оказалась бы Роза Марковна Кляк», — поделился Телек в интервью для РИА Новости.

Персонаж также рассказал, на что обращает внимание, чтобы разгадать участника. По словам Телека, он анализирует весь спектр выступления. То есть исполнение песни, сам номер, движения на сцене, общение с жюри.

В телешоу участвуют две группы исполнителей: известные певцы и начинающие артисты. Все они скрыты за виртуальными аватарами, которые выступают на сцене. Тот, кто набрал минимальное число голосов, выбывает из шоу. Но при этом члены жюри должны отгадать, кто за аватаром — известный певец или начинающий.

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