До чего же хорошенький! Брухунова показала забавное фото сына Петросяна

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети

Наследнику юмориста два года.

77-летний Евгений Петросян и его 33-летняя супруга Татьяна Брухунова души не чают в сыне Вагане. Молодая жена юмориста пока не показала лицо двухлетнего наследника в анфас, зато стала частенько радовать поклонников в соцсети его снимками в профиль.

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На новом фото Татьяна запечатлела Вагана в детской комнате. Мальчик надел игрушечные очки и удобно расположился на полу с книгами.

Ваган Петросян. Фото: соцсети

Напомним, Петросян женился на своей помощнице в декабре 2019 года. До этого юморист около 33 лет прожил с Еленой Степаненко. Развод пары сопровождался скандалом и долгой дележкой имущества.

Недавно Брухунова призналась, что беременность далась ей нелегко. Татьяна не стала вдаваться в детали, но отметила, что ее путь к материнству был долгим и сопровождался серьезными сложностями.

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