До чего же хорошенький! Брухунова показала забавное фото сына Петросяна

77-летний Евгений Петросян и его 33-летняя супруга Татьяна Брухунова души не чают в сыне Вагане. Молодая жена юмориста пока не показала лицо двухлетнего наследника в анфас, зато стала частенько радовать поклонников в соцсети его снимками в профиль.

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На новом фото Татьяна запечатлела Вагана в детской комнате. Мальчик надел игрушечные очки и удобно расположился на полу с книгами.