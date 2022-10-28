Яркие шоу, ростовые куклы, фейерверк: Ольга Картункова похвасталась роскошной свадьбой сына (видео)

Актриса, звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова поделилась в микроблоге красивым видео со свадьбы своего сына Александра.

Наследник знаменитости и его избранница Эльвина поженились в августе этого года. Но показать кадры с торжества, по которым можно оценить его невиданный размах, Ольга Картункова решилась только сейчас.

Под видео она поблагодарила всех, кто причастен к созданию яркого и незабываемого праздника.

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