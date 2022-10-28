Андрей Чуев из «Дома-2» с женой и сыном экстренно уехал за границу

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев экстренно вывез из России свою молодую жену Викторию и двухлетнего сына Сашу.

Семейство обосновалось в Египте. По словам Виктории Чуевой, они с мужем и сыном уехали из России не навсегда, а только до весны.

Пара не любит холодов, поэтому предпочитает проводить зимние месяцы в теплых странах.

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Жена Андрея Чуева, общаясь с подписчиками, призналась, что ей больше всего нравится Дубай. Но Арабские Эмираты для бюджета их семьи неподъемны — там слишком дорого.

Совсем другое дело — Египет.

Пока Андрей Чуев с женой и сыном поселились в отеле и наслаждаются теплой погодой в Египте. Семейство с малышом много времени проводит на пляже и у бассейна. В планах Чуева арендовать квартиру и провести там ближайшие четыре месяца.