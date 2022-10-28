«Я этого хотел»: Ярослав Сумишевский объяснил, почему после смерти жены редко видит сына

Известный певец Ярослав Сумишевский признался в том, что посвятил себя карьере, выполняя обещание, данное супруге, скончавшейся два года назад. Но у славы и успеха есть и негативная сторона — из-за постоянных гастролей артист редко видит своего пятилетнего сына Мирослава.

«Очень хотелось бы принимать побольше участия в жизни сына, но, к сожалению, вот так получается, что видимся редко. А что делать? Я этого хотел, к этому стремился», —

рассказал 39-летний певец в шоу Стаса Ярушина MUZLOFT на YouTube.

От одиночества или недостатка внимания мальчик, впрочем, не страдает. Его воспитанием постоянно занимается бабушка, а папа проводит с мальчиком все свободное от выступлений время.

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Напомним, жена Ярослава и мама Мирослава получила тяжелейшие травмы в дорожной аварии в Красноярском крае в январе 2021 года. В тот день Ярослав и Наталья ехали на концерт вместе с организатором концерта Александром Гуляковым. Александр, сидевший за рулем, решил обогнать фуру, несмотря на плохую видимость, и столкнулся с газовозом на встречной полосе.

Гуляков погиб на месте, а Наталья, которая сидела сзади и не была пристегнута, впала в кому и спустя неделю скончалась в больнице.