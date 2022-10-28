Станет новым партнером Медведевой? Сын Авербуха от Лобачевой появился на «Ледниковом периоде»

Не исключено, что в шоу «Ледниковый период» будут участвовать все члены семьи тренера и продюсера проекта Ильи Авербуха, за исключением разве что годовалого Левушки.

В шоу принимает участие жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова. И возможно, на лед скоро выйдет старший сын Авербуха от Ирины Лобачевой, 18-летний Мартин.

Молодого человека видели в эту пятницу на тренировочном катке проекта рядом с отцом Ильей Авербухом и ведущим шоу Алексеем Ягудиным.

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