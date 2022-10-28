Веру Брежневу придут слушать не больше 800 человек

Когда-то Вера Брежнева, бывшая участница трио «ВИА Гра», собирала в Москве многотысячные залы. Однако после активной критики России и переезда на Запад ей пришлось поумерить свои аппетиты.

Теперь ее псевдоним — Vera, а песни она исполняет исключительно на украинском языке. Стало известно, что Брежнева собирается дать концерт в маленьком зале в Латвии: туда поместятся от силы 800 человек.

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На своей странице в социальных сетях певица разместила афишу, объявляющую о выступлении в рижском зале. Похоже, 800 зрителей отныне — предел мечтаний для Брежневой, сообщает издание «РИА ФАН».