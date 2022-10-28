«Наше сокровище»: мама Влада Кадони показала подросшую лапочку-дочку, которой исполнилось два года

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов», мама телеведущего Влада Кадони Елена Голунова души на чает в своей единственной дочери Милане.
Малышке 28 октября исполнилось два года. Елена Голунова показала в микроблоге новый снимок Миланы, сделанный в день ее рождения.
Счастливая малышка сидит за накрытым столом, главным украшением которого является торт. Рядом с Миланой аниматор в костюме зайца.
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Финалистка шоу «Битва экстрасенсов», мама телеведущего Влада Кадони Елена Голунова души на чает в своей единственной дочери Милане.
Малышке 28 октября исполнилось два года. Елена Голунова показала в микроблоге новый снимок Миланы, сделанный в день ее рождения.
Счастливая малышка сидит за накрытым столом, главным украшением которого является торт. Рядом с Миланой аниматор в костюме зайца.
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Дочь Елены Голуновой Милана. Фото: соцсети
Финалистка шоу «Битва экстрасенсов», мама телеведущего Влада Кадони Елена Голунова души на чает в своей единственной дочери Милане.
Малышке 28 октября исполнилось два года. Елена Голунова показала в микроблоге новый снимок Миланы, сделанный в день ее рождения.
Счастливая малышка сидит за накрытым столом, главным украшением которого является торт. Рядом с Миланой аниматор в костюме зайца.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».