«Наше сокровище»: мама Влада Кадони показала подросшую лапочку-дочку, которой исполнилось два года

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов», мама телеведущего Влада Кадони Елена Голунова души на чает в своей единственной дочери Милане.

Малышке 28 октября исполнилось два года. Елена Голунова показала в микроблоге новый снимок Миланы, сделанный в день ее рождения.

Счастливая малышка сидит за накрытым столом, главным украшением которого является торт. Рядом с Миланой аниматор в костюме зайца.

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