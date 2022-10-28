Звезду болгарского фильма «Любовь» Виолету Доневу нашли убитой у себя дома

Актрису Виолету Доневу нашли убитой в ее доме в Болгарии.

Еще в середине октября соседи видели 79-летнюю болгарскую артистку живой, но потом она пропала из поля зрения. Была вызвана полиция, которая взломала входную дверь дома звезды и обнаружила тело Доневой со множественными ножевыми ранениями и следами удушья.

Об этом сообщает болгарский телеканал БНТ-1, отмечая, что в убийстве актрисы подозревается ее внучка, у которой имеется психическое заболевание. Местная прокуратура возбудила уголовное дело.

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Напомним, Виолета Донева была звездой болгарского кино 60–70-х годов, она сыграла в 19 фильмах. Особенно запомнилась по главной роли в драматической картине «Любовь» 1972 года.