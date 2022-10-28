Севастьянова с невинной улыбкой на лице показала «подбулочное пространство»: берегите нервы

Гимнастка Каролина Севастьянова взбудоражила социальные сети своими формами. Почитатели спортсменки сейчас горячо обсуждают ее снимок в красном бикини в микротрусиках.

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Фолловеры в шоке от роскошных форм красавицы, которые больше похожи на фигуру куклы Барби, чем на человеческие.

Позируя на камеру, Каролина Севастьянова приподняла пятую точку, показывая «подбулочное пространство». При этом на лице у звезды играла невинная улыбка.