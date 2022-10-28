Интерес к Хеллоуину в России снизился на 20%

На Западе Хеллоуин (31 октября) — это праздник, сочетающий в себе христианские и языческие мотивы, щедро распиаренный поп-культурой. В России же это просто повод устроить мистическую вечеринку-карнавал. Так что многие клубы и развлекательные заведения из года в год устраивают для посетителей подобные мероприятия.

Однако в 2022-м интерес к веселью в стиле Хеллоуина в России значительно поубавился. Если конкретнее, то на 20%. Такую цифру назвал «Коммерсанту» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, участники рынка заметно сократили активность в части организации тематических мероприятий и «мрачного» оформления своих заведений.

Рестораторы отмечают число бронирований мест на «праздничные» выходные. И покупки тыкв, из которых для Хеллоиуна обычно вырезают жуткие фонари, тоже снизилось — наполовину, по сравнению с 2021 годом.