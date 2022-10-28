Дана Борисова принесла Волочковой букет — после драки

Известная телеведущая Дана Борисова в своем аккаунте рассказала о том, что посетила концерт балерины Анастасии Волочковой, который прошел на площадке «Известия Hall». Этот поступок, по мнению Борисовой, должен положить конец их вражде.

Известно, что прежде бывшая прима Большого театра и теледива долгое время не могли найти общий язык. Как объяснила Дана Борисова, 2022 год для нее и без того выдался очень трудным, и она хочет наладить отношения с Волочковой, несмотря на то что до этого они неоднократно судились. Да что там судились — они даже дрались!

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